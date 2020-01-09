براغ 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية التشيك، معالي رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ياروسلاف كوبيرا.وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون المشترك، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية.حضر اللقاء ، مدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.//انتهى//22:41ت م0231