براغ 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر إقامته في العاصمة براغ وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية التشيك، رئيس الغرفة الاقتصادية التشيكية فلاديمير دلوهي.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء ، مدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //22:42ت م0232