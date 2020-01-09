الخرطوم 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسبدأت اليوم فعاليات مؤتمر" هدايات الله في القرآن الكريم" في جامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم الذي تنظمه كلية القرآن الكريم بالجامعة بالتعاون مع كرسي الهدايات القرآنية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ومدير كرسي الهدايات القرآنية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الدكتور يحيى الزمزمي وعدد من العلماء والباحثين من الدول العربية والإسلامية.وتقدم الدكتور الزمزمي في كلمة له بالشكر للجامعة واللجنة المنظمة للمؤتمر على التعاون التام وحسن التنظيم، مؤكداً استمرارية التعاون بين الجامعتين في خدمة الإسلام والمسلمين.ويناقش المؤتمر عددًا من الأوراق العلمية المتعلقة بتعظيم الله تعالى في هدايات القرآن الكريم.// انتهى //22:49ت م0234