حائل 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واساختتمت فعاليات مهرجان "ريادة نبض وطموح " اليوم الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بأندية الحي الترفيهية التعليمية – بنات - في مجمع جراند مول بحضور عدد من مديري الإدارات بتعليم حائل .ويهدف المهرجان إلى تقديم عدد من الفعاليات التي تجمع بين المتعة والتحفيز على التعلم وتوسيع المشاركة المجتمعية بتنفيذ أنشطة وفعاليات لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، إضافة إلى التعريف بأندية الحي الترفيهية التعليمية، التي تستقطب جميع فئات المجتمع وتقدم لهم الدعم التعليمي والترفيهي بقوالب متعددة.وقدم المهرجان العديد من الفعاليات بمشاركة ١٢ من رائدات الأعمال المتطوعات في أندية الحي في مجالات متنوعة من تصميم الأزياء والتصوير الفوتوغرافي وأركان التوزيعات وتغليف الهدايا، إضافة إلى أركان الشراكات المجتمعية وركن متعة التقنية لبرمجة الروبوتات وتشغيلها ومعرض أعمال الأندية الذي يتنوع بين الرسم التشكيلي والأعمال الخشبية وفن الريزون وأعمال السدو والديكوباج على الأثاث.// انتهى //23:47ت م0237