ثقافي / مهرجان واعد بأندية الحي يطلق فعالياته بشفا الطائف
الخميس 1441/5/14 هـ الموافق 2020/01/09 م واس
الطائف 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس
أطلق نادي الحي الترفيهي بمركز الشفا السياحي اليوم مهرجان واعد، حيث أقيمت مسابقة منشد واعد وخطاط واعد ولاعب واعد وكذلك خيمة فنجال وعلوم رجال .
وبدأت الفعاليات بأمسية شعرية من الموروث الشعبي .
ويهدف المهرجان لاستثمار أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
مما يذكر أنه يشارك في تنظيم المهرجان كل من أمانة محافظة الطائف ولجنة التنمية الاجتماعية بالشفا.
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23:53ت م
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