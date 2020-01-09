الطائف 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأطلق نادي الحي الترفيهي بمركز الشفا السياحي اليوم مهرجان واعد، حيث أقيمت مسابقة منشد واعد وخطاط واعد ولاعب واعد وكذلك خيمة فنجال وعلوم رجال .وبدأت الفعاليات بأمسية شعرية من الموروث الشعبي .ويهدف المهرجان لاستثمار أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.مما يذكر أنه يشارك في تنظيم المهرجان كل من أمانة محافظة الطائف ولجنة التنمية الاجتماعية بالشفا.// انتهى //23:53ت م0239