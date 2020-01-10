ثقافي / وكيل إمارة منطقة عسير المكلف يدشن فعاليات مهرجان محايل الشتوي
الجمعة 1441/5/15 هـ الموافق 2020/01/10 م واس
محايل 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس
يدشن وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبده غدًا فعاليات مهرجان محايل الشتوي (محايل أدفأ 1441هـ ) في نسخته الـثالثة عشرة والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة .
وبين وكيل محافظ محايل المكلف أحمد بن عبد العزيز آل ملحم أن فعاليات وبرامج مهرجان محايل الشتوي لهذا العام تشتمل فعاليات منوعة ، دينية، وأدبية، وتراثية، وشعبية ، وعددًا من الفعاليات المتنوعة الأخرى ومنها معارض الأسر المنتجة , ورياضة الهايكنج السعودي , ومعرض جمعية رعاية المعاقين ، والنباتات العطرية ، كرنفال السيارات ، المجلس الشعبي , وليلة الصداقة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وفعاليات الأسرة والطفل ، إضافة إلى مشاركة الفرق الشعبية ومنها فرقة دمات عسير ، المنجحة ، فرقة من دولة الإمارات العربية المتحدة ، بيارق الحجر ، ولد أسلم ، ليلة طرب يشارك من خلالها شباب محايل .
وأكد " آل ملحم " أن ما تحظى به المحافظة من تطور ، وما تم فيها من إنجازات تنموية وسياحية يأتي بدعم متواصل من سمو أمير منطقة عسير، الذي يحرص على الرقي بجميع محافظات المنطقة .
ويأتي المهرجان في إطار سعي مجلس التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة إلى تعزيز دوره المجتمعي والإسهام في تفعيل الجوانب السياحية في المحافظة .
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