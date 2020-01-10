محايل 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسيدشن وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبده غدًا فعاليات مهرجان محايل الشتوي (محايل أدفأ 1441هـ ) في نسخته الـثالثة عشرة والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة .وبين وكيل محافظ محايل المكلف أحمد بن عبد العزيز آل ملحم أن فعاليات وبرامج مهرجان محايل الشتوي لهذا العام تشتمل فعاليات منوعة ، دينية، وأدبية، وتراثية، وشعبية ، وعددًا من الفعاليات المتنوعة الأخرى ومنها معارض الأسر المنتجة , ورياضة الهايكنج السعودي , ومعرض جمعية رعاية المعاقين ، والنباتات العطرية ، كرنفال السيارات ، المجلس الشعبي , وليلة الصداقة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وفعاليات الأسرة والطفل ، إضافة إلى مشاركة الفرق الشعبية ومنها فرقة دمات عسير ، المنجحة ، فرقة من دولة الإمارات العربية المتحدة ، بيارق الحجر ، ولد أسلم ، ليلة طرب يشارك من خلالها شباب محايل .وأكد " آل ملحم " أن ما تحظى به المحافظة من تطور ، وما تم فيها من إنجازات تنموية وسياحية يأتي بدعم متواصل من سمو أمير منطقة عسير، الذي يحرص على الرقي بجميع محافظات المنطقة .ويأتي المهرجان في إطار سعي مجلس التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة إلى تعزيز دوره المجتمعي والإسهام في تفعيل الجوانب السياحية في المحافظة .// انتهى //00:08ت م0242