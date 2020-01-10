نيامي 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسقُتل 63 إرهابيًا و25 شخصًا اليوم خلال هجوم على معسكر شينيغودار في غرب النيجر على الحدود مع مالي.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجرية العقيد سليمان غازوبي أن الجيش صد هجوما على موقع شينيغودار العسكري نفذته عناصر إرهابية, مشيرا إلى أن الحصيلة المؤقتة للهجوم هي, مقتل 63 إرهابيًا و 25 شخصا و 6 جرحى.وأوضح أن منفّذي الهجوم كانوا على متن سيارات ودراجات نارية وأن الرد من الجيش النيجري جاء بمؤازرة جوية سمحت بتوجيه الضربات على الإرهابيين.// انتهى //01:06ت م0245