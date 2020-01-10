القطيف 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسافتتح مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف نبيل الدوسري، اليوم فعاليات مهرجان ربيع العوامية في نسخته الأولى، الذي تنظمه جمعية العوامية الخيرية، بالتعاون مع مجموعة "أمل" بالقطيف، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وذلك في وسط العوامية، بحضور حشد كبير من المواطنين.ويشارك في المهرجان عدد من الجهات بأركان ثقافية وصحية وترفيهية، حيث تتخل الفعاليات التي تستمر لمدة أسبوع إقامة أمسيات شعرية، وندوات وماراثون للمشي، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى.// انتهى //01:14ت م0246