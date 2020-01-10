نيويورك 14 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 09 يناير 2020م واسأغلقت الأسهم الأمريكية على مستويات قياسية مرتفعة اليوم الخميس بفضل تعزز حالة التفاؤل حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني وتحقيق أبل وأسهم أخرى ذات ثقل في السوق مكاسب قوية.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 212.35 نقطة بما يعادل 0.74 بالمئة ليصل إلى 28957.44 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 21.64 نقطة أو 0.67 بالمئة مسجلا 3274.69 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 74.18 نقطة أو 0.81 بالمئة إلى 9203.43 نقطة.//انتهى//02:22ت م0248