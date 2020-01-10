لومي 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسقدم 10 مرشحون ملفاتهم لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة في جمهورية التوغو، المقررة خلال شهر فبراير القادم.أعلن عن ذلك رئيس المفوضية الوطنية في المستقلة للانتخابات في التوغو، تشامباكو أياسور خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن 10 مرشحين سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات حتى إغلاق باب الترشح يوم أمس، موضحًا أنه سيجرى فحص أولي لجميع الملفات المسجلة.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحكمة الدستورية ستنشر القائمة النهائية للمرشحين للاستحقاقات الرئاسية في موعد أقصاه 28 يناير الجاري.يذكر أن البلاد شهدت أزمة سياسية خطيرة عامي 2017 و2018 تخللتها مظاهرات للمطالبة برحيل الرئيس فوري غناسينغبيو، ولكن السلطة لم تتنازل.. وفي مايو عام 2019 صوت النواب على مراجعة دستورية لا تسمح فقط للرئيس بترشيح نفسه لإعادة انتخابه عامي 2020 و2025 ، ولكن أيضا للاستفادة من الحصانة مدى الحياة عن الأفعال المرتكبة خلال فترة الرئاسة.// انتهى //02:22ت م0250