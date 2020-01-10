تونس 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأصيب 24 شخصًا مساء اليوم في حريق اندلع بأحد المحلات المعدة لبيع البنزين المهرّب، وسط مدينة المكناسي من محافظة سيدي بوزيد بوسط غرب تونس.وأفادت مصادر صحية بسيدي بوزيد في تصريح لها أن من بين المصابين 8 عناصر من مصالح الدفاع المدني، وانه تم نقل كل المصابين الى بعض المستشفيات في البلاد.وأرجعت مصالح الدفاع المدني أسباب ارتفاع عدد المصابين في هذا الحريق إلى ضيق المكان، والكمّية الكبيرة للمحروقات الموجودة به، ثمّ انفجار العبوات البلاستيكية ممّا تسبب في إصابة المواطنين وعناصر الدفاع المدني، بعدد من الحروق أو الاختناقات.// انتهى //03:05ت م0252