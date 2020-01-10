الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس وزراء مملكة أسبانيا بمناسبة أدائه اليمين الدستوريةالمملكة تشجب وتدين الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية وتجدد دعوتها لضبط النفسعبدالعزيز بن تركي الفيصل يرأس اجتماع مجلس الاتحاد العربي غداً في جدةبدر بن سلطان يتسلم التقرير السنوي لتجارة مكة المكرمةالجبير يلتقي عدداً من المسؤولين التشيكيينآل جابر: «الشرعية» و«الانتقالي» اتفقا على مصفوفة تشمل الخطوات العسكرية والأمنيةبدء التسجيل في برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف"الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية«عمل الرياض» يضبط 252 مخالفة لمنشآت تجاريةإعلان نتائج القبول النهائي للمركز الوطني للعمليات الأمنية للنساء«الدبوس» يخطف بيرق المؤسس في لون الصفروزير الإعلام اليمني: الاتفاق بين «الشرعية» و«الانتقالي» يجعل عدن خالية من السلاحالنواب البريطانيون يوافقون بشكل نهائي على اتفاق «بريكست»أوكرانيا تطلب دعم الأمم المتحدة في التحقيق حول تحطم طائرتها في طهرانترمب: عقوبات جديدة على إيران دخلت حيز التنفيذ// انتهى //06:02ت م0003