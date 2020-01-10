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الجمعة 1441/5/15 هـ الموافق 2020/01/10 م واس
الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيس وزراء مملكة أسبانيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
المملكة تشجب وتدين الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية وتجدد دعوتها لضبط النفس
عبدالعزيز بن تركي الفيصل يرأس اجتماع مجلس الاتحاد العربي غداً في جدة
بدر بن سلطان يتسلم التقرير السنوي لتجارة مكة المكرمة
الجبير يلتقي عدداً من المسؤولين التشيكيين
آل جابر: «الشرعية» و«الانتقالي» اتفقا على مصفوفة تشمل الخطوات العسكرية والأمنية
بدء التسجيل في برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف"
الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية
«عمل الرياض» يضبط 252 مخالفة لمنشآت تجارية
إعلان نتائج القبول النهائي للمركز الوطني للعمليات الأمنية للنساء
«الدبوس» يخطف بيرق المؤسس في لون الصفر
وزير الإعلام اليمني: الاتفاق بين «الشرعية» و«الانتقالي» يجعل عدن خالية من السلاح
النواب البريطانيون يوافقون بشكل نهائي على اتفاق «بريكست»
أوكرانيا تطلب دعم الأمم المتحدة في التحقيق حول تحطم طائرتها في طهران
ترمب: عقوبات جديدة على إيران دخلت حيز التنفيذ
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