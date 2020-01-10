وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( لحظة الحقيقة ) : أحداث الأيام القليلة الماضية مثلت اختباراً حاسماً لحدود الفعل القصوى لدى واشنطن وطهران، وبجردة حساب يسيرة يتضح أن النظام الإيراني عرف حدوده جيداً، والأهم أنه عرف كذلك حدود الولايات المتحدة، والمدى الذي يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يذهب إليه حال تهديد إيران لأمن بلاده وأمن هذه المنطقة الحيوية من العالم.وأضافت : هذه الخلاصة ستكون لها تداعيات سياسية مؤكدة على مستقبل السلوك الإيراني في المنطقة، كما ستمثل درساً لواشنطن حول السياسة الناجعة مع نظام جانح مثل النظام الإيراني، ولا بد أن واشنطن قد استفادت من العبر والدروس التي توفرت لها بعد فشل كل سياسات الاسترضاء، والدبلوماسية التي بلا أنياب، والتي مارسها الرؤساء الأميركيون السابقون مع طهران، ولم تفض إلا إلى توسع الخطر الإيراني، وتصاعد فوضى الميليشيات في المنطقة، ولم تؤد مطلقاً إلى تقوية الجناح المعتدل في النظام الإيراني - إن كان هناك من معتدلين حقاً - كما توهم بعض الحالمين في واشنطن.وأشارت الى أن حزم ترمب وتهديداته القوية التي مثلت تحولاً لافتاً في خطاب واشنطن، شكلا لغة صادمة لخامنئي ونظامه، وأنهت الخطوط الحمر التي ظن حاكم إيران أن الولايات المتحدة ستبقى أسيرة لها، فتهديد الرئيس الأميركي برد غير متكافئ واستهداف 52 موقعاً في إيران حال إقدام إيران على فعل متهور، رسم خطوطاً جديدة للتعاطي بين البلدين بعد أربعين عاماً من حالة العداء المنضبطة، كما مثل تقدماً جديداً في مقاربة واشنطن بالتوجه للهدف مباشرة وعدم الاكتفاء باستهداف أذرع إيران من ميليشيات وحركات إرهابية، وهذا ينقض الاستراتيجية الإيرانية التي راهنت دوماً على سياسة الوكلاء وإثارة الفوضى عن بعد، دون تلطيخ يديها مباشرة، ما سمح لها كل هذه العقود بالمراوغة والتنصل من أي استحقاقات دولية.وأعتبرت أن الرد الإيراني الخافت على استهداف أخطر رجالها قاسم سليماني بعد موجة من التهديدات الصارخة، والوعود النارية بالثأر أوضحت لكل لبيب حدود طهران في أي مواجهة مباشرة مع واشنطن، لذا سيعود نظام خامنئي حتماً لما يبرع فيه وهو تحريك الوكلاء، وإدارة الفوضى عن بعد، لكن حتى هذه السياسة لن تجدي نفعاً من الآن فصاعداً، فبعد مصرع «جنرال الشر» وصانع الميليشيات، بات على جميع اللاعبين الصغار أن يخشوا المصير ذاته.// يتبع //06:02ت م0004