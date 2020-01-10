كانبرا 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسنصحت السلطات الأسترالية اليوم السكان في مناطق واسعة في شمال شرقي فيكتوريا بمغادرة منازلهم أو المخاطرة بأن تحاصرهم حرائق الغابات في الوقت الذي تستعد فيه أستراليا ليوم آخر من الاحوال الجوية "القاسية".ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في البلاد إلى 40 درجة مئوية وأكثر، إلى جانب تعرضها لرياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة، في العديد من المناطق الريفية حيث تسببت الحرائق في الكثير من الدمار منذ عيد الميلاد .وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة إنه سيكون "يومًا صعبًا في الولايات الشرقية".وأضاف " لا يزال أمامنا وقت طويل على نهاية هذه الأزمة وهذه الكارثة".وأضاف أن الجيش والبحرية والقوات الجوية على أهبة الاستعداد للمساعدة في مكافحة الحرائق.// انتهى //06:13ت م0009