إسلام آباد 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسأعلنت باكستان ترحيبها بأي خطوة لتخفيف التوتر في المنطقة.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي في الإيجاز الصحفي الأسبوعي الليلة الماضية بإسلام آباد أن بلادها تؤيد السلام بالمنطقة، ومستعدة على أداء دور إيجابي للتهدئة.وأكدت أن باكستان تعمل من أجل الأمن والسلام وتجنيب المنطقة من الدخول في أي حرب، وتركز أيضًا على عدم تأثر عملية السلام الأفغانية بسبب الأزمة الحالية بالشرق الأوسط.// انتهى //09:12ت م0012