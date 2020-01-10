القاهرة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية وطنية من خلال تطوير مؤسسي شامل للقطاعات والإدارات بوزارة الزراعة.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، وتناولت التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا والأوضاع الإقليمية في مقدمتها الأزمة الليبية.ونشرت صحف الجمعة إعلان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي توسيع منطقة الحظر الجوي المعلنة سابقًا فوق العاصمة طرابلس لتشمل مطار وقاعدة معيتيقة الجوية.وأبرزت دعوة الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبته بوقف عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.وتناقلت إعلان وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" لم تتمكن من التوصل إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن تجدد الاحتجاجات والاضطرابات العمالية بفرنسا.//انتهى//10:40ت م0015