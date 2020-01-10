بيروت 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي أكد فيها أنه لا إفلاس لأي مصرف لبناني وأن مصرف لبنان يلبي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين اللبنانية والدولار مشترطا على المصارف عدم تحويل الدولار إلى الخارج.ولفتت الصحف إلى دعوة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان المسؤولين في البلاد الى إيجاد حل عاجل وإنقاذي للوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي وتأكيده أن الساحة اللبنانية اليوم تعيش حالة دقيقة وصعبة للغاية.كما وعرضت لإنحسار العاصفة التي كست مرتفعات جبال لبنان بالثلوج التي لامست ارتفاع 900 متر فوق سطح البحر دون تخلف وراءها أي أضرار تذكر.وفي الشأن الإقليمي تناولت صحف لبنان وصول المحادثات الإثيوبية المصرية السودانية لحل الخلافات حول سد النهضة التي تشيده أديس آبابا على نهر النيل إلى طريق مسدود بعد يومين من المحادثات.// انتهى //11:19ت م0017