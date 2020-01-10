تونس 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسالتقى نائب وزير الخارجية التونسي صبري باش طبجي اليوم وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان الذي يزور تونس حاليًا.وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى مختلف أوجه التعاون التونسي الفرنسي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الملف الليبي.وأكد الجانبان في هذا الصدد ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة. واتفقا على مزيد تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي بخصوص هذا الملف في مجلس الأمن.وكان الوزير الفرنسي قد بدأ زيارة لتونس أول أمس استمرت يومين التقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيَد، ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.// انتهى //11:45ت م0019