الخرطوم 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بالزيارة التى قام بها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى منطقة كاودا بجبال النوبة، معقل زعيم المعارضة المسلحة عبدالعزيز الحلو التى وصفها بأنها محطة مهمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار بالسودان.ونقلت عن رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام في السودان نبيل أديب عن اتجاههم لتمديد فترة عمل اللجنة لإتاحة المزيد من الوقت للأشخاص للإدلاء بأقوالهم وضخامة العمل بالمقارنة مع الفترة المحددة بثلاثة أشهر.وأشارت إلى إفشال القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي هجومًا ومحاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية بمديرية قعطبة في محافظة الضالع جنوب البلاد.ولفتت الانتباه إلى توثيق فريق منسقي استجابة سوريا نزوح حوالي 379 ألف شخص من مناطق ريف إدلب منذ بداية نوفمبر الماضي حتى.وأخبرت عن مصرع 41 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة على أنغولا بحسب ما أعلنت السٌلطات الأنغولية.// انتهى //11:53ت م0021