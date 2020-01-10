بروكسل 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسأجرى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بأوروبا جوزيب بوريل اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو تناول أبرز التطورات في الشرق الأوسط وليبيا.وقال بيان لخدمة العمل الخارجي في بروكسل ان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بأوروبا أبلغ وزير الخارجية الأمريكي بحيثيات عقد مجلس استثنائيً للشؤون الخارجية اليوم لمناقشة الوضع في العراق وليبيا في حضور وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والاتفاق على مزيد من المشاركة مع الاتحاد الأوروبي.وفيما يتعلق بالعراق، قال البيان إنه تم مناقشة أهمية مواصلة المشاركة بنشاط من أجل السلام والاستقرار بالمنطقة.وأكد جوزيب بوريل أن الوضع في ليبيا لا يزال يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وأن الوقف الفوري للأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار على الأرض سيكونان حاسمين للأمن الإقليمي والأوروبي.ووافق الممثل الأعلى الأوروبي ووزير الخارجية الامريكي على البقاء على اتصال وثيق.// انتهى //12:01ت م0023