تونس 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسدعا رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي نواب الشعب التونسي إلى تغليب مصلحة البلاد والتصويت على الحكومة المقترحة.وقال في كلمة توجّه بها إلى الشعب التونسي وأعضاء البرلمان اليوم، توجد أخطار داخلية وخارجية تحدق بالبلاد تستوجب من النواب تحكيم المصلحة الوطنية، ومن التونسيين وضع خلافاتهم جانبًا ليكون إنقاذ البلاد هو الأولويّة.وأكد الجملي أن الظروف الإقليمية تهدّد تونس بشتّى المخاطر وتهدّد أمن البلاد ومصلحة الوطن، مؤكدًا أن "تونس في حاجة إلى تنصيب حكومة شرعية رسمية في أقرب وقت ممكن ولا تحتمل مزيد تأخير تركيز حكومة تتولى مقاليد الأمور وتتصدى للإشكاليات المطروحة وتؤمن البلاد من المخاطر المحدقة بها ".وأشار أن هذا الكلام، ليس من باب التخويف أو الضغط من أجل التصويت، بل من باب الشعور بالمسؤولية الوطنية والواجب الوطني وتحكيم المصلحة العليا للبلاد، مبديًا استعداده للتحاور مع جميع الأطراف لإصلاح الأخطاء.// انتهى //12:35ت م0025