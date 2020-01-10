نواكشوط 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واستجاوز عدد ضحايا هجمات الميليشيات المسلحة بدول الساحل الإفريقي أربعة آلاف قتيل منذ سنة 2016 م.وأفاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى غرب إفريقيا ومنطقة الساحل محمد بن شامباس في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي أن عدد القتلى بكل من مالي والنيجر وبوركينافاسو تضاعف خمس مرات منذ 2016، حيث وصل حينها 770 مقابل أكثر من 4 آلاف 2019.وأكد بن شامباس أن عدد ضحايا هجمات الميليشيات المسلحة في بوركينافاسو التي ترأس دوريًا مجموعة دول الساحل الخمس ارتفع من 80 قتيلًا خلال 2016 إلى أزيد من 1800 عام 2019.وأضاف المبعوث الأممي الخاص أن الهجمات التي يشنها المسلحون غالبًا ما تشكل جهودًا متعمدة للاستيلاء على طرق التسلح والاتجار، أو لتوسيع نشاطات غير مشروعة.// انتهى //12:37ت م0026