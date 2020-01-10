بروكسل 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسأعلن حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن الأمين العام للناتو يشارك في وقت لاحق اليوم في جانب من أعمال المجلس الاستثنائي لوزراء الخارجية الأوروبيين.ويبحث المجلس سبل خفض التوتر واحتواء التصعيد في المنطقة على ضوء التطورات المسجلة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط كما يكرس جلسة للموقف في ليبيا في حضور مبعوث الأمم المتحدة إلى هذا البلد غسان سلامة.// انتهى //12:40ت م0027