جنين 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة شبان فلسطينيين من محافظة جنين بينهم اسيرين محررين.وأفادت مصادر محلية في جنين أن جيش الاحتلال اعتقل كلًا من الأسير المحرر أحمد عبدالله الصباح، ومحمد فتحي مرعي، وسليم مرعي، بعد اقتحامه مدينة جنين ومداهمة منازل ذويهم في حي النباتات والحي الشرقي والعبث وتحطيم محتوياتها، فيما اعتقل في اليامون الأسير المحرر الشاب فادي فيصل سمودي بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه.// انتهى //12:41ت م0028