حائل 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسحظيت المأكولات الشعبية التي تقدمها الأسر المنتجة المشاركة في فعاليات موسم حائل 2019م بإقبال الزوار لما تشتهر به المائدة الحائلية من تنوع وقيمة غذائية خاصة أيام الشتاء .وتقدم 50 أسرة مشاركة في الموسم عدداً من الأصناف التي تشتهر بها المنطقة ومنها " التمن " وهو نوع من الارز يطبخ مع اللحم والخضار خاصة القرع بالإضافة إلى " الجريش والهريس والقرصان والمطازيز والمرقوق " المكون من الخضار واللحم ورقائق عجين الدقيق البر ".واحتلت الأكلة الشعبية " الكبيبا " قائمة الوجبات اليومية المطلوبة في الفعاليات التي يحرص الجميع على تذوقها .ويفضل الكثير منهم فطور " الحنيني " المكون من دقيق البر وأفخر أنواع التمور مع السمن البري والثريد والرغفان والمقشوش والعصيدة والقشدة .ونوهت أم طارق بمشاركة الأسر المنتجه في موسم حائل والمهرجانات التي تقام في المنطقة التي تساعد على تسويق منتجاتها وأسهمت في إيجاد حراك اقتصادي كبير وحققت عوائد اقتصادية للأسر المنتجة .من جانبها قالت أم فهد " الكبيبا " الحائلية إحدى أهم الأكلات الشعبية القديمة التي اشتهرت بها حائل ومارس عدد من النساء بحائل عملها كمهنة وبرعن فيها و تتكون من ورق العنب والرز والطماطم والبصل وخلطة البهارات الحائلية ،فيما بينت أم علي إحدى المشاركات في موسم حائل ، إنها تعمل في إعداد وتجهيز الاكلات الشعبية منذ 7 سنوات ،مشيرة إلى أنها تعلمت الطبخ من والدتها واكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال .من جانبه أكد مرزوق الشمري أحد زوار موسم حائل أهمية المحافظة على الموروث الشعبي وحمايته وغرس مفهوم الحفاظ على التراث، والعادات، والتقاليد لدى النشء مبيناً أن الاكلات الشعبية في المملكة على درجة عالية من التميز والتفرد وأصبحت طابعاً غذائياً للمجتمع .// انتهى //12:51ت م0030