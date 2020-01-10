جيزان 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم, تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش ، و الحرث ، و الداير ، و الدرب ، و الريث ، و الطوال ، و العارضة ، و العيدابي ، و بيش ، و صامطة ، و صبيا ، و ضمد ، و فرسان ، و فيفا ، و هروب ، و الأجزاء الساحلية ، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشية الله - حتى الساعة 7 مساءً.من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //13:36ت م0032