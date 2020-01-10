عمّان 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.1 %، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1825.9 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.2 مليون دينار أردني مقارنة مع 4.6 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 8.0 % .فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 20.9 ملايين دينار أردني مقارنة مع 18.2 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 18.4 ملايين سهم نفذت من خلال 9099 صفقة.// انتهى //13:59ت م0035