عتود 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز عتود التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان غداً، محاضرة بعنوان " ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله " يلقيها خالد بن علي النعمي ، وذلك بجامع قرية العرق التابعة للمركز .وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب ضمن برامج وفعاليات ملتقي "ربيع عتود الدعوي" الذي ينفذها المكتب خلال الفترة الحالية.// انتهى //14:41ت م0041