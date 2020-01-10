ثقافي / " ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله " محاضرة بتعاوني عتود غداً
الجمعة 1441/5/15 هـ الموافق 2020/01/10 م واس
عتود 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز عتود التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان غداً، محاضرة بعنوان " ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله " يلقيها خالد بن علي النعمي ، وذلك بجامع قرية العرق التابعة للمركز .
وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب ضمن برامج وفعاليات ملتقي "ربيع عتود الدعوي" الذي ينفذها المكتب خلال الفترة الحالية.
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14:41ت م
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