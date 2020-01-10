الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واستجرى مراسم قرعة دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم في مكة المكرمة لموسم 2020، التي تنظمها الرابطة التابعة للاتحاد السعودي للرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة، غداً السبت في مكة المكرمة بمسرح نادي الوحدة.وستسحب القرعة بحضور رئيس رابطة فرق دوري الأحياء بالمملكة عادل الفقي وأعضاء مجلس إدارة الرابطة وعدداً من نجوم كرة القدم السعودية، حيث ستنطلق منافسات البطولة يوم الاثنين 20 يناير 2020م ، بمشاركة أكثر من 1800 لاعباً من 62 فريق، وسيتم تصنيفها وفقاً للائحة المسابقات في الرابطة.وسيقود منافسات الدوري في مكة المكرمة 57 حكماً حصلوا على "رخصة حكم معتمد" بعد تأهيلهم من قبل مدير تطوير في الاتحاد السعودي لكرة القدم "سابقا" مرعي العواجي، في الدورة التي أقيمت الشهر الماضي.من جهته أوضح رئيس الرابطة، أنه سيتم تقسيم الفرق إلى 15 مجموعة، كل مجموعة تضم 4 فرق، بحيث تقام 3 مباريات في اليوم، ويتأهل إلى دور ال16، صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.مما يذكر أن دوري الاحياء لكرة القدم في المملكة، يحظى باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بعد انضمام الرابطة تحت مظلة الاتحاد، لتطوير وتنظيم رياضة كرة القدم في الأحياء، وزيادة ممارسيها، وفق أهداف الهيئة العامة للرياضة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:01ت م0043