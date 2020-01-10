ظهران الجنوب 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسنفذت بلدية محافظة الحرجة أمس, جولات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية التي تتعلق بصحة المستهلك, ضمن "حملة الرقابة الصحية" التي تنفذها البلدية.وتهدف الجولات التفتيشية والرقابية للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلك، من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من نظافة المكان، وسريان رخصة المنشآت والشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.// انتهى //15:01ت م0044