الطوال 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واساُختتمت أمس, فعاليات دورة الشيخ أحمد النجمي العلمية السابعة التي نفذها مركز الدعوة بمحافظة الطوال, وذلك في جامع النجمي بقرية النجامية.وتضمن الحفل الخطابي كلمة لمدير مركز الدعوة والإرشاد بالطوال محمد هادي مدخلي، استعرض فيها أبرز النشاطات التي نفذت خلال الدورة التي شارك فيها أكثر من ٥٠٠ طالب وطالبة على مدى أسبوع، نهلوا فيها العلم الشرعي المتأصل.من جهته أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي, حرص الوزارة على إقامة مثل هذه الدورات التي تقدم العلم الشرعي السليم وفق منهج الكتاب والسنة ويقوم عليها مشايخ عرف عنهم سلامة العقيدة وانتهاج منهج السلف الصالح.بعد ذلك ألقيت كلمة أبناء الشيخ أحمد بن يحي النجمي ألقاها نيابة عنهم الشيخ محمد بن أحمد النجمي, ثم وزعت في ختام الحفل الشهادات والجوائز على المنتسبين للدورة.// انتهى //15:17ت م0047