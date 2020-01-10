السيح 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واستشهد أندية الحي في السيح والدلم والهياثم التابعة لتعليم الخرج خلال إجازة منتصف العام الدراسي إقبالاً كبيراً من الشباب وتفاعلاً مع فعاليات "مهرجان تميز" الذي انطلق الأحد الماضي.وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي, أن "مهرجان تميز" تقام فعالياته في مقرات أندية الحي للبنين والبنات وعددها 18 نادياً في كل من السيح والدلم والهياثم واليمامة والسلمية ونعجان ، ويشتمل على جملة من الفعاليات والأنشطة التعليمية والاجتماعية والثقافية والترفيهية ، ويتخللها إقامة مسابقات ثقافية ومنافسات رياضية متعددة ، فضلاً عن العروض الفنية ومراسم الأطفال ودورات تطوير الذات ، إلى جانب الديوانيات والمخيمات المخصصة للأمسيات الشعرية ، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تمد جسور التواصل مع أنديه الحي الترفيهية والتعليمية وتعرف بمحتواها وماذا يقدم من تنمية للميول والمهارات والاتجاهات سعياً لترسيخ رؤية المملكة 2030 ونشر قيم جودة الحياة.من جهته أوضح ممثل أندية الحي للبنين بتعليم الخرج منصور بن سعد السعيدان ، أن المهرجان يتناول مجالين رئيسيين هما المجال التقني العلمي للبنين والمجال الرياضي الصحي للبنات ، ويتخللهما العديد من الفعاليات والأنشطة الجاذبة التي تستهدف كافة فئات المجتمع ، وتتم في إطار ثقافي واجتماعي وفني ورياضي ، بهدف نشر المعرفة وتعزيز القيم ومد جسور التواصل بين الأندية والمجتمع.وأشار إلى أن الفعاليات تشتمل على برامج مخصصة لذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم والدمج مع أقرانهم في مختلف الأنشطة والفعاليات ، إضافة إلى فعاليات مصاحبة تلبي رغبات مرتادي الأندية تتوافق مع طبيعة الأجواء الشتوية.مما يذكر أن أندية الأحياء تهدف إلى تطوير قدرات الطلاب والطالبات وتحفيزهم لاستثمار أوقات الفراغ ، وتنمية القيم والاتجاهات الصحيحة وحمايتهم فكرياً ، كما تهتم هذه الأندية بتنمية العمل التطوعي وخدمة المجتمع ، وبناء الشخصية المتكاملة والمنتجة القادرة على تحمل المسئولية والمساهمة بفعالية في خدمة الدين والوطن ، إضافة إلى رفع المستوى الثقافي للطلاب والطالبات من خلال المشاركة في البرامج الثقافية والاجتماعية متنوعة الأهداف وغيرها من البرامج الترويحية والمحاضرات والملتقيات.// انتهى //15:17ت م0048