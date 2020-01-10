الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس"خطر جماعة الإخوان المسلمين على الدين والمجتمع"، هو عنوان المحاضرة التي نظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض وألقاها المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الدويش في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.وتحدث الشيخ الدويش خلال المحاضرة، عن جماعة الإخوان المسلمين ومخالفتهم لمنهج أهل السنة والجماعة وخطرهم وما يقومون به من عبث وفساد وإفساد، وإثارة الفتن بكل وسيلة، واستخدامهم الإسلام كغطاء ولباس لتصرفاتهم وتنفيذ خططهم لزعزعة الأمن وبث الغلو والتطرف وإلحاق الضرر بالأمم والمجتمعات الإسلامية.وحذر من الجماعات المتطرفة كالإخوان وغيرهم الذين سطروا أبشع الجرائم في المجتمعات الإسلامية وتنكروا لبلدانهم، سائلاً الله للجميع التوفيق والإعانة على الخير ودوام الأمن والاستقرار على جميع بلاد المسلمين.وفي الختام علق سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ؛ على المحاضرة التي تم نقلها عبر منصات التواصل الاجتماعي.مما يذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة متصلة من البرامج العلمية والدعوية التي تواصل الوزارة تنفيذها بمتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ للتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية وبيان خطرها وشرها على الأوطان والمجتمعات الإسلامية اتساقاً مع رسالة الوزارة السامية في التوعية العلمية والفكرية.// انتهى //15:30ت م0049