الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسانتزع عبدالمحسن بعيجان العتيبي المركز الأول في مسابقة شلفا ولي العهد (30) لون الوضح، التي أقيمت اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً بالصياهد، بمشاركة 11 منقية.وجاء موسى محمد عبدالله الموسى في المركز الثاني فيما حل الكويتي عبدالله شويمي هادي فالح ثالثا، وكان التنافس مثيرا بين الملاك وسط حضور جماهيري كبير حضر منذ وقت مبكر لمتابعة انطلاقة مسابقة الوضح، التي تتواصل غداً بمسابقة سيف الملك (50)، وتختتم بعد غد من خلال المنافسة المنتظرة بيرق المؤسس (100).وفيما يلي أسماء الفائزين في فئة (شلفا ولي العهد) جمل (30) لون وضح:1- عبدالمحسن بعيجان صنهات العتيبي2- موسى محمد عبدالله الموسى3- الكويتي عبدالله شويمي هادي فالح4- الكويتي عبدالله عبدالمحسن عبدالكريم التويجري5- عبدالله محمد ناصر ال الشيخ الدوسري6- منصور سعود منصور الدوسري7- فهد عبيد ثنيان الدوسري8- مفرج سعد مطلق بن شويه9- الكويتي عبدالله ناصر فهد الدوسري10- خالد إبراهيم عبدالعزيز الشبانات القحطاني//انتهى //15:57ت م0052