رياضي / عبدالمحسن العتيبي يفوز بشلفا ولي العهد لون الوضح في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
الجمعة 1441/5/15 هـ الموافق 2020/01/10 م واس
الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس
انتزع عبدالمحسن بعيجان العتيبي المركز الأول في مسابقة شلفا ولي العهد (30) لون الوضح، التي أقيمت اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً بالصياهد، بمشاركة 11 منقية.
وجاء موسى محمد عبدالله الموسى في المركز الثاني فيما حل الكويتي عبدالله شويمي هادي فالح ثالثا، وكان التنافس مثيرا بين الملاك وسط حضور جماهيري كبير حضر منذ وقت مبكر لمتابعة انطلاقة مسابقة الوضح، التي تتواصل غداً بمسابقة سيف الملك (50)، وتختتم بعد غد من خلال المنافسة المنتظرة بيرق المؤسس (100).
وفيما يلي أسماء الفائزين في فئة (شلفا ولي العهد) جمل (30) لون وضح:
1- عبدالمحسن بعيجان صنهات العتيبي
2- موسى محمد عبدالله الموسى
3- الكويتي عبدالله شويمي هادي فالح
4- الكويتي عبدالله عبدالمحسن عبدالكريم التويجري
5- عبدالله محمد ناصر ال الشيخ الدوسري
6- منصور سعود منصور الدوسري
7- فهد عبيد ثنيان الدوسري
8- مفرج سعد مطلق بن شويه
9- الكويتي عبدالله ناصر فهد الدوسري
10- خالد إبراهيم عبدالعزيز الشبانات القحطاني
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15:57ت م
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