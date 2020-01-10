تبوك 15جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة, تنفذ الجهات الأمنية بمشاركة الدفاع المدني والهلال الأحمر والصحة؛ الخطط اللازمة من خلال التواجد وتقديم أعمالها في المناطق التي شهدت تساقط الثلوج في المنطقة (جبل اللوز والظهر والزيتة ومركز علقان وفي عدد من المواقع) وتطبيق الخطط المعدة سابقا وتنفيذها في مثل هذه الحالات.وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة علي بن مصلح القحطاني, أن سمو أمير المنطقة وجه الجهات المعنية منذ وقت مبكر وخلال اجتماعات اللجنة المستمر برفع الجاهزية واتخاذ كل التدابير اللازمة وتقديم الخدمات في هذة المناطق التي تشهد تساقط الثلوج في كل عام ، والعمل على تكثيف التواجد بما يضمن باذن الله تحقيق السلامة للجميع ليتمكن القادمين والمتنزهين من الأسر والأفراد من داخل وخارج المنطقة من الوصول إلى مواقع تساقط الثلوج والاستمتاع بالأجواء.وأشار القحطاني إلى أن الجهات الأمنية ودوريات المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر, والجهات الصحية كثفت من تواجدها سواء بالطاقات البشرية أو الآليات والمعدات التي تستخدم في مثل هذه الحالات وبمختلف المواقع بجبل اللوز والطرق المؤدية إليه أو غيره من المواقع.// انتهى //16:03ت م0054