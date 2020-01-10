ظهران الجنوب 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واساستعادت بلدية محافظة تثليث التابعة لأمانة منطقة عسير أمس, أراضٍ حكومية اعتدي عليها في المحافظة.جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض في قرية الهدود ، تمثلت في مسوحات وبناء غرف على مساحة 50 ألف متر مربع، حيث تمت إزالتها بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.// انتهى //16:06ت م0055