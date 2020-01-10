جدة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واساستضافت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أمس, أسر شهداء الواجب من جميع أنحاء المملكة، وذلك ضمن شتاء "عالم اللحظات"، بالتعاون مع وزارة الداخلية التي بدورها نظمتها ضمن البرنامج الترفيهي والتثقيفي الخامس ، بحضور كبار تنفيذي إدارة المدينة الاقتصادية ومنسوبيها .واشتمل برنامج الزيارة مختلف القطاعات بالمدينة الاقتصادية للاطلاع على المرافق العامة والمشاريع الحيوية من بينها الأحياء السكنية المتنوعة، وميناء الملك عبدالله .وعد الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي، الزيارة تشريفاً للمدينة الاقتصادية وفخراً لها، وامتداداً للتعاون البناء بين جميع القطاعات الحكومية المختلفة والقطاعات المساهمة في رؤية المملكة 2030 .واختتمت الزيارة بخوض تجربة ترفيهية استثنائية في حي البيلسان لقضاء أجمل الأوقات في فعاليات شتاء "عالم اللحظات"، كركوب الدرجات الهوائية ،وقطار العائلة على ممشى الشاطئ، والاستمتاع بالألعاب المطاطية على المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى لعبة "بينت بول" في منطقة البوليفارد، ومشاهدة أحد الأفلام المثيرة والممتعة في صالة العرض متعددة الأبعاد قبل مغادرة المدينة.مما يذكر أن عدد من الشركات الوطنية العاملة بالمدينة الاقتصادية قامت بالاهتمام والمساهمة في دعم زيارة أبناء وبنات شهداء الوطن من خلال تقديم مختلف الخدمات.//للصحف فقط//// انتهى //16:11ت م0057