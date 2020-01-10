جيزان 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسعرفت جمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان، زوار فعاليات مهرجان جازان الشتوي الـ12 ، برسالتها سعيا لأن تكون جزءاً من التنمية ونشر مفهوم التطوع ، ولتحقيق رؤية الوطن 2030 للوصول إلى مليون متطوع .ويعد ركن الجمعية في فعاليات "هابي جازان " بالكورنيش الأوسط لمدينة جيزان‪ ‬، مقصدًا هامًا لزوار الفعاليات الذين يتعرفون على أبرز نشاطات الجمعية التي نفذت خلال العام الماضي 2019م نحو 28 برنامجًا تطوعيًا لخدمة المجتمع ،وأهداف جمعية الجمعية في إبراز الدور التطوعي الذي تقوم به المملكة والاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال التطوع ، وتطوير منظومة متكاملة للمعايير المهنية والأخلاقية للعمل التطوعي ورفع مستوى الوعي في المجتمع بأهمية العمل التطوعي ، وكذلك تأهيل كفاءات وطنية للعمل التطوعي ، إلى جانب تبني المبادرات التطوعية ، وتقديم الخدمات لكل الفرق لرفع نسبة التطوع من خلال الدورات وورش العمل.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد بن عبدالعزيز عارضي, أن الجمعية تضم حاليًا 20 فريقًا تطوعيًا منها 4 فرق صحية و10 فرق اجتماعية وفريقين في مجال حفظ النعمة ، وفريق تطوعي واحد في المجالات الإسعافية والتوعوية والإعلامية وفريق متخصص بأجهزة المرضى ، فيما بلغ عدد المتطوعين المسجلين بالجمعية 1164 متطوعًا ومتطوعة .// انتهى //16:26ت م0060