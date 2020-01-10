الجزائر 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسدمر الجيش الجزائري لغمين وقنبلة تقليدية الصنع في عين الدفلى وسطيف غرب وشرق الجزائر.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحدات من الجيش دمرت لغمين وقنبلة تقليدية الصنع في عين الدفلى وسطيف، كما ألقت القبض على 14 مهرباً وحجزت المواد المعدة للتهريب في مناطق تمنراست وبرج باجي مختار.وأضاف البيان أنه تم إيقاف 86 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف وتلمسان وخنشلة.// انتهى //16:59ت م0062