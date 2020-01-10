أبوظبي 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسانطلقت اليوم في أبوظبي أعمال الدورة السنوية الرابعة لمنتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وبمشاركة قيادات وشخصيات مؤثرة في قطاع الطاقة على مستوى العالم.ويجمع الحدث الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام أبرز الشخصيات السياسية وقادة الفكر العالميين والإقليميين لإرساء أجندة الطاقة العالمية للعام الجديد ومناقشة التداعيات الجيوسياسية والجيواقتصادية طويلة الأمد التي يشهدها هذا القطاع المتسم بالمتغيرات.وتركز مناقشات الدورة الرابعة من المنتدى على التحول في مجالي النفط والغاز بقطاع الطاقة وتوفير التمويلات لتأمين مستقبل القطاع والعلاقات المتداخلة في عصر التطورات الجيوسياسية الجديد، كما يبحث القضايا التي أثيرت في دورة العام الماضي والمتعلقة بالطاقة في دول جنوب وشرق آسيا بصفتها مركزا متناميا للطلب على منتجات الطاقة.// انتهى //17:07ت م0064