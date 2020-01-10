بيروت 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسأغلقت بورصة بيروت اليوم على ارتفاع بنسبة 0.96% أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 741.31 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 116 ألفاً و715 سهماً، بقيمة 814 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 34 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و326 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و256 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:20ت م0067