الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسأعرب عبدالمحسن بعيجان صنهات العتيبي صاحب المركز الأول في مسابقة شلفا ولي العهد (30) لون الوضح، التي أقيمت اليوم الجمعة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عن سعادته بتحقيق المركز الأول في المسابقة خاصة أنها تحمل اسما غالياً على الجميع, مؤكدا أن المنافسة كانت قوية.وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها نادي الإبل لإنجاح المهرجان وتطويره عاما بعد عام، مؤكدا أنه سيستعد منذ وقت مبكر للنسخة المقبلة من المهرجان لتحقيق المزيد من الجوائز.وعن المشاركات المتبقية له، قال:" تبقت لي مشاركة واحدة ومهمة في 20 النخبة، وبمشيئة الله نطمح للفوز، خاصة أن هذه المسابقة لن تكون سهلة لأنها تجمع الأفضل من بين المشاركين".يذكر أن عبدالمحسن بعيجان حقق نتائج متميزة في النسخة الحالية للمهرجان, حيث خطف المراكز الأول والثالث والرابع في منافسات فرديات الوضح "جل"، وواصل تألقه اليوم بتحقيق شلفا ولي العهد للون الوضح.// انتهى //17:26ت م0068