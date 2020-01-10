براغ 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واساستقبل معالي وزير الخارجية التشيكي توماش بترشتشك، بمقر وزارة الخارجية التشيكية اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، الذي يزور التشيك حاليًا.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك نايف بن عبود، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //17:51ت م0072