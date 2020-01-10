الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب فوزا مهما على مضيفه الحزم بنتيجة 1 - 0 خلال المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل هدف الشباب الوحيد مهاجمه السنغالي الجديد ماكيتي ديوب في الدقيقة 56، من خلال تسديدة رأسية بعد عرضية مميزة من الكولومبي دانيلو أسبريلا.وتعد المباراة هي المشاركة الأولى للمهاجم السنغالي مع الشباب، بعد انتقاله إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادما من بكين رينهي الصيني.وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى 21 نقطة يحتل بها المركز الثامن في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الحزم عند 15 نقطة في المركز الـ12.// انتهى //18:00ت م0075