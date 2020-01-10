العيدابي 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسنفذت اللجنة المنظمة لمهرجان جازان الخامس للعسل بمحافظة العيدابي اليوم، دورة تدريبية بعنوان "مهارات في تحسين الخط العربي"، وذلك في مقر المركز الإعلامي.وهدفت الدورة إلى إكساب المتدربين مهارات تحسين الخط والكتابة وآليات استخدام الخطوط وأنواعها.وتناولت الدورة التي قدمها الخطاط سالم الغزواني عددا من المحاور حول مقدمة عن الخط العربي، والتعرف بقواعد خط النسخ، وطرق إتقان الكتابة بخط حسن، وتعرفهم ببعض أنواع الخط العربي كخطّ الرقعة وخط الكوفي وخط الثلث ، بالإضافة إلى ملاحظة الملامح الجمالية في كل حرف، والمحافظة على المسافات بين الكلمة والأخرى، ومحاولة محاكاة وتقليد الخطوط التي يشاهدها لخطاطين معروفين ومتميزين.// انتهى //19:10ت م0081