القاهرة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفياً اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين آخر تطورات القضية الليبية والأوضاع في منطقة الخليج وعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم، بأن الرئيسين ناقشا مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج وأيضاً الشأن الليبي إلى جانب عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية وتلك المتعلقة بالطاقة.// انتهى //19:32ت م0085