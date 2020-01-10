تونس 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسقبضت وحدات من الأمن التونسي على أحد قادة ما يسمى بـ"أجناد الخلافة" الموالية لتنظيم داعش الإرهابي، بمدينة حيدرة في محافظة القصرين وسط غرب تونس.وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية اليوم، أنه تم تنفيذ عملية استباقية نوعية استهدفت العنصر الإرهابي وهو مختص في تصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة، وشارك في أغلب العمليات الإرهابية التي تبناها التنظيم المذكور.وأضاف أنه تم خلال العملية مصادرة بندقية وكمية من الذخيرة ومواد لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة وأغراض أخرى مختلفة.// انتهى //19:38ت م0089