المدينة المنورة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واستحتضن أكثر من 10 ملاعب وصالات رياضية في المدينة المنورة غداً, 21 لعبة رياضية ومسابقات متنوعة ضمن فعاليات المهرجان الرياضي 2020, الذي تنظمه أمانة المنطقة ممثلة بالإدارة العامة للتنمية المجتمعية، بمشاركة العديد من الفرق الرياضية من القطاعات الحكومية والخاصة والمجموعات التطوعية .ويتضمن المهرجان الرياضي الذي تستمر فعالياته أسبوعين عدداً من الفعاليات المتنوعة من ألعاب كروية ومسابقات فردية وجماعية ومسابقات القوى البدنية, إضافة إلى المنافسات الرياضة الذهنية بهدف تنشيط الحركة الرياضية وبث روح التنافس الرياضي الشريف بين الفرق المشاركة لشغل أوقات فراغ الشباب وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين فئات المجتمع تأكيداً لدور أمانة المدينة المنورة في تنظيم الأنشطة والفعاليات المجتمعية لتلامس ذائقة جميع فئات المجتمع وكذلك الإسهام في تحسين جودة الحياة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 .// انتهى //19:40ت م0090