المنامة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واستلقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني اليوم اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الباكستاني السيد شاه محمود قريشي.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة.كما تم التأكيد على أهمية أمن واستقرار المنطقة من خلال العمل على التهدئة وعدم التصعيد ضمانًا للأمن الإقليمي والدولي.// انتهى //19:50ت م0093