القطيف 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسينظم نادي السلام بالعوامية بمحافظة القطيف بمشاركة اتحاد فرق دراجي القطيف، فعاليات النسخة الثانية لمهرجان وسط العوامية للدراجات النارية، تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات و الدراجات النارية.ومن المزمع انطلاق أكبر مسيرة وطنية للدراجات النارية الخميس القادم من الواجهة البحرية في القطيف حتى وسط العوامية، بمشاركة العديد من الفرق المهتمة بهذه الرياضة التي تشارك فيها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، و المملكة الأردنية الهاشمية، و لبنان، ومصر، إلى جانب العديد من المقيمين بالمملكة من جنسيات أوروبية وأسيوية، والفرق الوطنية.وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي السلام بالعوامية فاضل النمر, أن المهرجان الذي يستمر 3 أيام يضم العديد من الأنشطة والفقرات منها السيارات المعدلة والكلاسيكية، ومشاركة الوكالات والشركات العالمية المختصة في الدراجات النارية، ومسابقة البايك شو، و مشاركة فرق الفنون الشعبية، و الحرفيين و الأسر المنتجة، و العديد من الفقرات المختلفة.// انتهى //19:52ت م0094